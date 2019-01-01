بوتشيتينو: ديلي ألي يمكنه القيام بدور ميسي مع برشلونة

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يعتقد ماوريسيو بوتشيتنو المدير الفني لتوتنهام، أن لاعبه ديلي ألي يستطيع القيام بدور ليونيل ميسي في برشلونة.

توتنهام يفتقد لخدمات نجمه الأول هاري لكين بسبب إصابة في الكاحل، ستبعده عن المباريات حتى مارس القادم.

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بوتشيتينو يعتقد أن ألي يستطيع اللعب كمهاجم صريح، ليكرر ما يفعله ميسي بهذا الدور مع الفريق الكتالوني.

وقال الأرجنتيني:"شاهدت ميسي كمهاجم مع برشلونة أكثر من مرة ونستطيع تكرار ذلك".

الجمهور في أنفيلد لن يترك لك خيارًا إلا أن تُحبه❤️



لاعبٌ في @LFC_Arabic بالطبع لن يُفضل شيئًا في اللعبة كلها على الجمهور 👇 pic.twitter.com/P7UzJt3Kqd — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

وأضاف:"يمكننا الاعتماد على لورينتي، وكذلك ديلي ألي وإريك لاميلا وبعض اللاعبين الآخرين".

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وتابع:"تشيلسي لعب ضدنا بإدين هازارد في مركز المهاجم، وكان لديهم جيرو على الدكة وألفارو موراتا خارج التشكيل".

وجاءت تصريحات بوتشيتينو قبل مواجهة فولهام بالجولة الثالثة والعشرين بالدوري، والتي يسعى خلالها الفريق التعافي من خسارة الأسبوع الماضي أمام مانشستر يونايتد.