بوتشيتينو: انتهى المشروع، وحان وقت بدء آخر جديد

الليلة يلعب توتنهام لأول مرة على ملعبه الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام أن مشروع النادي الذي استمر طوال الخمس سنوات السابقة انتهى، وحان وقت البدء بآخر جديد.

وسيخوض توتنهام اليوم أول مباراة على ملعبه الجديد حين يستضيف كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، وقد استغرق بناء وتجهيز الملعب ما يقرب من العامين خاض خلالهما الفريق مبارياته المحلية على ملعب ويمبلي.

المدرب تحدث عن طموح النادي وحاجته للتغير إن أراد التقدم خطوات في طريق الفوز بالألقاب قائلًا "انتبهوا ... في أي علاقة، أشياء كثيرة تحدث مع الوقت، وقد حدثت العديد من الأمور وتغيرت الأولويات والأهداف خلال السنوات الخمسة الماضية. الأهم هو كيف وصلنا إلى هنا. لقد وصلنا إلى هنا ونحن الآن بحاجة لتقييم كيف وصلت السيارة للملعب الجديد، وربما نحن بحاجة لتغيير الإطارات أو الزجاج أو ربما السائق. هذا هو الأهم".

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"ما يستحقه النادي الآن هو إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، لكن بعدها نحن بحاجة لإجراء تقييم واسع وهائل لمحاولة بناء مشروع مجددًا. لا يمكن بناء مشروع يستمر لـ20 عامًا في كرة القدم، بل هو من 2-5 سنوات. مشروعنا استمر لـ5 سنوات".

أضاف موجهًا رسالة للملاك "الأمر يعود الآن للرئيس ليقول "ماوريتسيو، الآن نريد أن نعمل بتلك الطريقة ونحقق هذا الهدف خلال سنة أو 2 أو 3 أو 5. أو أننا نريد أن نفوز خلال السنوات الخمسة القادمة بـ3 ألقاب، أو أن نلعب في دوري الأبطال كل سنة". علينا أن نفهم كيف سنبني مشروعنا الجديد".

"الأمر لم يكن سهلًا خلال السنوات الخمسة السابقة. الهدف الأساسي للنادي كان الجلوس هنا (في الملعب الجديد)، وقد فعلنا كل ما نستطيع".

"انتهى أمر الملعب الآن وعلينا أن نركز على كيفية صناعة المجد. امتلاك ملعب جديد هو صناعة للمجد، لكن الفوز بالألقاب هو صناعة للمجد أيضًا. أود اللعب على الأمرين معًا".

المدرب الأرجنتيني أكد في النهاية أن الآن هو وقت الاحتفال لكنه طالب النادي بالعمل على إسعاد جماهيره مستقبلًا بمنحهم لقبًا يحتفلون به، موضحًا أن هذا هو حلمه وأمله.