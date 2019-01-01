بايرليفركوزن يستعد لبيع بايلي وتعويضه من ميلان

النادي الألماني لديه قائمة من المرشحين لتعويض الجامايكي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

علم موقع كالتشيوميركاتو الإيطالي أن بايرليفركوزن بات مستعدًا للتخلي عن نجمه ليون بايلي بعدما قاوم الصيف ويناير الماضي كل العروض المهمة التي وصلته.

وارتبط اللاعب الجامايكي بالعديد من الأندية خلال العام الأخير وأبرزها مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ، لكن إصرار ناديه الألماني على بقائه حال دون انتقاله.

الموقع الإيطالي أضاف أن ليفركوزن وضع قائمة من المرشحين لتعويض نجمه صاحب الـ21 عامًا يتصدرها سوزو جناح ميلان.

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ولا تبدو فكرة التخلي عن الإسباني مرفوضة تمامًا لدى إدارة الميلان، خاصة بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ هذا الموسم وفي حال وصول العرض المناسب ماليًا، لكن ما قد يكون صعبًا هو إقناع اللاعب بالانتقال للنادي الألماني خاصة إن لم يتأهل للبطولات الأوروبية.

كالتشيوميركاتو أضاف أن رودي فولر المدير الرياضي لليفركوزن تواجد في إيطاليا خلال الأيام الأخيرة، وقد تابع وأبدى إعجابه بياجو فالكي لاعب تورينو وهو أحد المرشحين لتعويض بايلي، ومعه كذلك الثنائي الناشط في الليجا "ياجو إسباس وبابلو سارابيا".