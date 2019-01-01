رويس: بوروسيا دورتموند قادر على فعل "المستحيل" أمام توتنهام

المهمة مستحيلة بالفعل، لكن هل يفعلها رجال الفريق الألماني؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى ماركو رويس أن فريقه بوروسيا دورتموند قادر على فعل المستحيل أمام توتنهام في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو تعويض خسارته ذهابًا 3-0 والتأهل لدور الـ8.

الفريق الألماني لم يلعب مباراة سيئة تمامًا في لندن لكنه غادر المدينة الإنجليزية خاسرًا بنتيجة ثقيلة وصادمة بددت آماله في مواصلة مشواره الأوروبي هذا الموسم، إلا أن رويس الذي سبق وقاد الفريق لنهائي دوري الأبطال 2013 يرى أن الفرصة مازالت موجودة.

إذ قال "لقد صنعنا التاريخ في العديد من المباريات على هذا الملعب، ونحن في موقف نستطيع به فعل المستحيل. من المهم أن نثق في أنفسنا ونقدم أداءً رائعًا. نحتاج لإيجاد التوازن المطلوب بين الدفاع والهجوم. نحتاج أيضًا لنلعب بأفضل مستوً لنا وأن نُسجل الأهداف في التوقيت المناسب. نحن نثق بأنفسنا".

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وعن تراجع أداء ونتائج الفريق في الدوري الألماني وانتصارهم في مباراة واحدة فقط من آخر 5 مباريات، قال رويس "نحن غير راضون عن نتائجنا حاليًا، لكننا بشكل عام في وضع جيد، خاصة في البوندسليجا".

"فقدنا الكثير من النقاط التي لم يكن يجب أن نفقدها، ذلك بسبب ارتكابنا للكثير من الأخطاء. من المهم أن نتحلى بالإيجابية ونعمل بجد ونشاهد كل المباريات ونتعلم من الأخطاء. من المهم كذلك أن نُوقف تلك الأخطاء لأننا ندرك قدرتنا على التسجيل دومًا".

أتم الدولي الألماني "علينا أن نكون أقوى، أن ندخل الملعب أقوى وبالعقلية المناسبة. لقد أظهرنا هذا وأعتقد أننا سنخرج من هذا الوضع".