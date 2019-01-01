بوتشيتينو: فوز توتنهام بالألقاب قد يتطلب 5-10 سنوات من العمل

المدرب يُفسر عدم قدرة السبيرز المنافسة الجادة على البريميرليج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام أن الأمر قد يتطلب 5-10 سنوات من العمل على تغيير عقلية الفريق ليُصبح قادرًا على الفوز بالألقاب.

ويبتعد توتنهام حاليًا بفارق 6 نقاط عن ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي، بعدما خسر أمام بيرنلي في الجولة السابقة، وهي الخسارة التي مازال طعمها مرًا في فم المدرب الأرجنتيني.

إذ قال عنها "إن أردنا أن نكون منافسًا حقيقيًا على اللقب، سواء لعبنا جيدًا أم لا، كان علينا الفوز بتلك المباراة. كان علينا أن نُظهر أننا نقاتل على شيء كبير، أنا محبط لأننا لم نُظهر نفس الطاقة والسلوك والطموح الذي أظهره بيرنلي".

أضاف "علينا أن ننظر إلى أنفسنا وربما نعيد تقييم أنفسنا بطريقة مختلفة، نحن لا نبحث عن الأعذار، لكن هذا الأمر يعيقنا، وقد يتطلب 5 أو 10 سنوات من العمل لتغييره".

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ويستعد السبيرز لمواجهة تشيلسي في الجولة القادمة من البريميرليج مساء اليوم الأربعاء، وقد قارن المدرب بين المباراتين قائلًا "اللعب ضد فرق مثل تشيلسي وآرسنال سهل، فالمدرب لا يحتاج لتحفيز لاعبيه لمثل تلك المباريات، هذا طبيعي. لكن إن لم تُظهر الرغبة اللازمة أمام بيرنلي، فأنت هنا لا تستحق الفوز".

"ما أظهرناه يوم السبت أننا فريق جيد بجودة جيدة، لكنها ليست كافية للفوز بالبريميرليج، تلك هي الحقيقة. إن لم تكن قادرًا على هزيمة بيرنلي فمن المستحيل أن تعتقد أنك ستفوز باللقب، وإن حدث وفزت به فهذا بسبب إهدار الآخرين للفرصة بأنفسهم".

أتم "الحقيقة أنه سيكون صعبًا الفوز بالبريميرليج بسببنا نحن، وليس لأن ليفرول أو مانشستر سيتي أفضل منا".