لا أحد يريد كوتينيو .. حتى أندية البرازيل ترفض لاعب برشلونة !

يعد البرازيلي فيليبي كوتينيو صاحب أعلى راتب في نادي برشلونة الإسباني حاليًا، ومع عدم دخوله في الخطط المستقبلية للفريق، فإن رحيله هو أحد أكثر الأمور إلحاحًا لدى إدارة "البلوجرانا".

خروج كوتينيو يعد أمرًا محوريًا للسماح بتسجيل فيران توريس، أحدث صفقة أبرمها نادي برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية.

ومع وجود أندية الدوري الإنجليزي في الصورة، بدا أن العودة إلى البرازيل تعد الخيار الأفضل بالنسبة إلى كوتينيو، لكن أحد أبواب بلاده قد أغلق في وجهه.

ما هو النادي الذي رفض كوتينيو؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن نادي بالميراس، بطل آخر نسختين من كوبا ليبرتادوريس، قد تراجع عن التعاقد مع كوتينيو بعد استشارة أبيل فيريرا المدير الفني.

بالميراس، إلى جانب فلامنجو وأتلتيكو مينيرو، هم الأندية الوحيدة في البرازيل التي تتمتع بالقدرات المالية الكافية للحصول على لاعب مثل كوتينيو.

لماذا تراجع بالميراس عن فكرة ضم كوتينيو؟

البرتغالي فيريرا، الذي فكر في الرحيل عن بالميراس بعد فوزه بلقب كوبا ليبرتادوريس، أغلق الباب أمام كوتينيو، رغم أنه سيكون تعزيزًا مهمًا قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

المدرب البرتغالي يفضل أن تكون الجهود في سوق الانتقالات مركزة على التعاقد مع مهاجم صريح.

برشلونة يتمسك بالأمل!

ومع ذلك، كشفت "سبورت" أن برشلونة يتمسك بالأمل في التخلص من كوتينيو إلى أحد الأندية البرازيلية.

ويعد فلامنجو أنشط الأندية حاليًا في سباق التعاقد مع البرازيلي، وسيكون سعيدًا بالحصول على خدماته على سبيل الإعارة، والاعتماد على كوتينيو على الأقل حتى كأس العالم 2022.



اقرأ أيضًا |



برشلونة يسيطر وظهور خاص لريال مدريد .. التشكيل الأسوأ في 2021

الأهداف المستقبلة المتوقعة .. المعيوف سيئ والعويس أسوأ، والقرني رائع

بين المرض والوفاة .. أين آخر جيل للمغرب حقق أمم إفريقيا؟

