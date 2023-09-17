بوتشيتينو ردًا على صافرات الاستهجان: ماذا أفعل مع الإصابات؟ هل أبكي؟!

جمهور تشيلسي يهاجم فريقه وجهازه الفني...

هاجم جمهور تشيلسي، فريقه أثناء مباراة البلوز أمام بورنموث، في الدوري الإنجليزي، والذي استضافها ملعب فيتاليتي.

وانتهت مباراة تشيلسي وبورنموث بالتعادل السلبي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من البريمييرليج، واستمر الفريق اللندني في نزيف النقاط، مما أغضب الجمهور المتواجد في الملعب وأطلق صافرات الاستهجان على اللاعبين والجهاز الفني.

وبعد مرور خمس جولات من الدوري الإنجليزي، استطاع البلوز حصد خمس نقاط فقط، يحتل بهم الفريق المركز الرابع عشر من سلم ترتيب الدوري.

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وعند سؤال ماوريسيو بوتشيتينو عن صافرات الاستهجان في تصريحات صحفية عقبت المباراة، قال المدرب الأرجنتيني: "نحن نعاني من سوء حظ بسبب الإصابات، لدينا 12 لاعبًا مصابًا".

وتابع: "هل أبكي من الإصابات؟ لا أنا أتقبل الوضع وسنستمر ونتحسن، بورنموث فريق جيد للغاية، الشيء الوحيد الذي أشعر بخيبة أمل بسببه هو تقدم الظهيران بشكل كبير، مما يمنح المنافس خلق العديد من الفرص".

ويأمل تشيلسي، في إيقاف نزيف النقاط عندما يستضيف أستون فيلا، يوم الأحد القادم ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج.