بوتشتينو بعد التعادل مع شيفيلد: علينا مواصلة العمل

يرى أنها مرحلة سلبية وستمر..

يرى ماوريسيو بوتشتينو، المدير الفني لتوتنهام، أن تعادل فريقه مع شيفيلد يونايتد بهدف لكل منهما، كان نتيجة منطقية، معتبرًا أن المباراة كانت متكافئة بين الطرفين.

وواصل توتنهام سلسلة نتائجة المخيبة للآمال محليًا هذا الموسم بالتعادل مع شيفيلد على ملعب السبيرز، ليستمر تأخره في جدول ترتيب البريميرليج باحتلاله المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة فقط.

المدرب الأرجنتيني تحدث لشبكة بي بي سي بعد المباراة قائلًا "لقد كانت مباراة متكافئة وصعبة بالنسبة لنا، إنهم فريق منظم للغاية، كان من الصعب اللعب في الشوط الأول وتحسنت الأمور في الشوط الثاني، عمومًا، أرى أن النتيجة عادلة.".

كما أضاف "كُنّا نعلم جيدًا كيف لعبوا، لقد تعادلوا مع تشيلسي ولعبوا بصورة مشابهة أيضًا. أصعب شيء بالنسبة لنا كانت قدرتهم على توزيع مجهودهم طوال أحداث المباراة، في الشوط الثاني كنا أفضل ولكنني أرى أنهم استحقوا نقطة.".

وعن سبب تراجع النتائج، أجاب بقوله "الحقيقة أنه يوجد أسباب مختلفة حتى لا نقدم العروض المنتظرة، نحاول بناء الثقة والفريق يمر بمرحلة يبحث فيها عن التوازن.".

وأتم "أنا بحاجة للتطلع إلى الأمام ومواصلة العمل ومحاولة التطور وتحسين وضعنا، نحن لسنا في مركز جيد في جدول الترتيب.".

يذكر أن توتنهام يُعاني أيضًا أوروبيًا وقد هُزِم بالسبعة من بايرن ميونخ في دور المجموعات، ولكنه تدارك نسبيًا الأمور بالفوز على النجم الأحمر واقترابه من ضمان المركز الثاني المؤهل لثمن نهائي دوري الأبطال.