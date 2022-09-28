بواش: أبراموفيتش ثار غاضبًا بعد الفشل في ضم مودريتش

مودريتش كان قريب من تشيلسي!

تحدث أندريه فيلاش بواش عن الفترة قصيرة قضاها كمدير فني في تشيلسي، ورغبته في التعاقد مع لوكا مودريتش لاعب توتنهام هوتسبير حينها ونجم ريال مدريد حاليًا، كما كشف عن العديد من القضايا التي أدت إلى إقالته.

تشيلسي كان يطارد المدرب البرتغالي في صيف 2011، بعد أن قاد بورتو إلى ثلاثية في الموسم السابق.

وشمل ذلك التتويج بالدوري الأوروبي، حيث أصبح المدرب البالغ من العمر 33 عامًا أصغر مدير فني يفوز في أي مسابقة أوروبية على الإطلاق، وفي ذلك الوقت كان يُنظر إليه على أنه أحد أكثر المدربين الشباب الواعدين في العالم.

ماذا قدم بواش قبل تدريب تشيلسي؟

وخلال فترته القصيرة مع النادي اللندني، عانى المدرب البرتغالي من تقديم عروض جيدة، على الرغم من قيادته لفريق مرصع بالنجوم ولاعبين أصحاب خبرة.

لتتم إقالته في مارس 2012 بعد هزيمة كارثية أمام وست بروميتش ألبيون بهدف دون رد، والتي تركت تشيلسي في المركز الخامس وتمسك بآمالهم في الحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا للموسم التالي.

قال فيلاش بواش لصحيفة "تيليجراف" البريطانية: "كان تدريب تشيلسي فرصة جيدة، تأتي لكل من ارتبط بالنادي، أحيانًا تكون محظوظًا وتفوز بكأس وتترك بصمة على الأقل، لكن لم أكن محظوظًا إلى هذا الحد".

وأضاف: "كنا نظن أننا لن نحتاج إلى العديد من التغييرات كما توقعنا عندما خططنا للبدء، حسنًا، لذلك كان هذا خطأ إداريًا".

وأشار المدرب البرتغالي أيضًا إلى وجود مشكلات خارجة عن إرادته أدت إلى معاناته، بما في ذلك سوق الانتقالات الفاشل في النادي.

ماذا قال بواش عن فشل ضم تشيلسي للكرواتي لوكا مودريتش؟

وقال: "بالطبع فاتنا صفقة لوكا مودريتش في بداية الموسم".

وأضاف: "إذا لم يتم عقد صفقة مودريتش، فإن صفقة جواو موتينيو يجب أن تتم، كان هذا هو وعد رومان أبراموفيتش في ذلك الوقت".

وواصل: "اعتقدت أننا أبرمنا صفقة مودريتش وانتهى به الأمر في ريال مدريد الموسم التالي، ثم كان من المقرر عقد صفقة موتينيو مع بورتو لكن فشل انتقال ألفارو بيريرا من بورتو لتشيلسي ساهم في تعقد الأمور".

وأردف: "شعر رومان بالغضب العارم، لم يأتي مودريتش، أو موتينيو وكذلك راداميل فالكاو هو شخص آخر كان على وشك القدوم ولكن بعد ذلك كان لدي ديدييه دروجبا في الخط الأمامي، حيث لم يستطع أن يقرر ما إذا كان يريد المغادرة أم لا في يناير".

صفقة آخرى ضائعة

وعن فشل التعاقد مع كارلوس تيفيز قال: "كان دروجبا على وشك الذهاب إلى شنغهاي، ثم لم تغيرت الخطة، وبعد ذلك مارينا جرانوفسكايا، مديرة تشيلسي السابقة التى رحبت بضم كارلوس تيفيز فجأة لم تعد تريده".

وأكمل: "مارينا تطورت لتصبح واحدة من أعظم الرؤساء التنفيذيين في تشيلسي، أنا لا شيء مقارنة بما حققته".

وأردف: "كانت الأمور في غاية الحساسية لأن رومان كان في منتصف قضية لديه ضد شريكه رجل الأعمال الروسي بوريس بيريزوفسكي لذلك لم يكن متاحًا معظم الوقت".

واستطرد: "ليس لدي مشكلة في الحديث عن إخفاقاتي، الناس يقولون لي لقد كنت غبيًا بسبب أنني كنت عنيدًا جدًا".

وأكمل: "هناك الكثير من الأكاذيب الموجودة في هذه اللعبة والتي يرغب الناس في ربطها بي، أنا فضولي وأبحث وأتعمق بالتفصيل وأقرأ وأستعد".

وأتم: "لكن في بعض الأحيان تسير الأمور على ما يرام، وأحيانًا لا تسير على ما يرام، كم عدد المدربين الذين طردهم تشيلسي؟".