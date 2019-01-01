بواتينج يتعرض للإصابة في تدريبات بايرن ميونخ

جيروم بواتينج مدافع فريق بايرن ميونخ يتعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق اليوم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض النجم الألماني جيروم بواتينج لاعب فريق بايرن ميونخ للإصابة خلال تدريبات فريقه التي أقيمت اليوم استعدادًا للموسم الجديد.

جاء هذا عقب أن إلتوى كاحل اللاعب تحت ثقل جسده، وأمسك به بشكل واضح أمام عدسات المصورين وأبدى ألمًا شديدًا قبل أن يغادر التدريبات.

وذهب اللاعب مع طبيب النادي للفحوصات والتي لم يتم الكشف عن نتيجتها بعد، أو عن مدى خطورة إصابة اللاعب التي قد تبعده عن انطلاق الموسم.

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ويتحضر فريق بايرن ميونخ هذه الفترة لانطلاقة الموسم الجديد في الدوري الألماني يوم الجمعة في الأسبوع المقبل بمواجهة هيرتا بيرلين.

وسيخوض الفريق اليوم مباراة ودية تأكد غياب اللاعب عنها، كذلك سيخوض مواجهة في الجولة الأولى من كأس ألمانيا يوم الإثنين المقبل.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد تعرض للخسارة في أول مباريات الموسم الرسمية يوم السبت الماضي أمام بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني.