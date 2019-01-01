بايرن ميونخ يحاول ضم نجم أرسنال الشاب

البافاري يبحث عن تدعيمات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير إعلامية إنجليزية أن بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع جوي ويلوك، متوسط ميدان أرسنال.

ويلوك شارك مع أرسنال في المعسكر التحضيري للموسم المقبل، ولعب 70 دقيقة في ودية برشلونة الأخيرة.

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وقالت "سكاي" إن بايرن أبدى اهتماماً في الأيام الماضية للتعاقد مع ويلوك ليعزز خط وسط ميدانه للموسم المقبل.

وتحدث التقرير أن بايرن يعتبر ويلوك بديلاً لصفقة مارك روكا، لاعب إسبانيول، الهدف الرئيسي للفريق هذا الصيف.

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التقارير في ألمانيا تتحدث عن عرض من بايرن لروكا مقابل 20 مليون يورو، ولكن إسبانيول يطلب 40 مليوناً، قيمة الشرط الجزائي.

الجدير بالذكر أن بايرن افتتح موسمه بخسارة لقب السوبر الألماني أمام بوروسيا دورتموند بعد الخسارة 2-0.