بهدية راموس .. برشلونة يتغلب على إشبيلية ويخطف الصدارة من ريال مدريد

برشلونة إلى الصدارة بشكل مؤقت....

نجح برشلونة، في تحقيق فوزًا هامًا على حساب إشبيلية، بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

برشلونة بدأ المباراة بقوة بحثًا عن هدف مبكر، وكاد جواو فيليكس أن يعلن عن الهدف في الدقيقة الثالثة عشر بتسديدة قوية ولكن حارس الضيوف كان في الموعد وتصدى لها.

وفي الدقيقة 22 كان التهديد الأول لأصحاب الأرض، بعدما استلم فيليكس تمريرة من كانسيلو، سددها اللاعب البرتغالي بقوة ولكنها ارتطمت في العارضة.

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وجاء الرد من لاعبي إشبيلية، في الدقيقة 30 بتسديدة قوية من أوكامبوس، ولكن جافي منع الكرة في الوقت المناسب قبل دخولها الشباك، ليهدأ الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني، لم يختلف كثيرًا عن الأول، إذ سيطر لاعبو الفريق الكتالوني على مجريات اللعب ولكن دون خطورة على مرمى إشبيلية.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، بعدما استقبل لامين يامال كرة طولية مررها برأسه داخل منطقة الجزاء، حاول راموس إبعادها ولكنه فشل وارتطمت الكرة فيه ودخلت المرمى.

ونجح برشلونة في خطف الصدارة بشكل مؤقت، بعد وصوله إلى النقطة 20، وتجمد رصيد إشبيلية عند النقطة السابعة في المركز الثاني عشر.