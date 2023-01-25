بهدف مصري .. سيدات الشباب ينتصرن على الاتحاد في الدوري الممتاز

حقق فريق سيدات نادي الشباب الفوز على نظيره الاتحاد بهدف دون رد، في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، التي أقيمت اليوم الأربعاء.
الفوز رفع من رصيد الشباب إلى النقطة 20 في المركز الرابع بترتيب الدوري الممتاز للسيدات، بينما تراجع فريق الاتحاد ليصبح في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.
وسجلت هدف المباراة الوحيد، اللاعبة المصرية منة طارق، لتقود فريقها الشباب لتحقيق فوز ثمين على الاتحاد، في اللقاء الذي أقيم اليوم.
ويخوض فريق نادي الشباب نظيره الأهلي مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة 12 ضمن منافسات دوري السيدات.
كما سيلعب فريق سيدات نادي الاتحاد أمام اليمامة مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة 12.
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