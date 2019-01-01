بهدف بونجاح - الجزائر تهزم تونس وديًا

محاربو الصحراء يسقطون نسور قرطاج على أرضهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق المنتخب الجزائري فوزًا مستحقًا أمام نظيره التونسي بهدف وحيد، على ملعب مصطفى تشاكر، في إطار ودي.

اللقاء بدأ هادئًا من جانب الفريقين وسيطر على مجرياته محاربو الصحراء، الذي اضطروا لإجراء تغيير في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول بعد تعرض فيكتور لكحل للإصابة، لينزل مهدي عبيد بدلًا منه.

وفي الدقيقة 16، أبعد جمال بلعمري؛ مدافع الجزائر، عرضية خطيرة لتونس قبل أن تصل إلى المهاجم، ليخرجها إلى ضربة ركنية.

إصابة فيكتور لكحل خلال مواجهة الجزائر وتونس

المنتخب الجزائري ظهر في أولى هجماته في الدقيقة 23، حيث كاد بغداد بونجاح أن ينفرد بفاروق بن مصطفى؛ حارس مرمى نسور قرطاج، إلا أن ياسين مرياح تدخل بشكل رائع وأبعد الكرة من أمام الجزائري.

وجاءت أخطر الفرص في الدقيقة 31، بعدما وصلت الكرة إلى رياض محرز وقام بتسديد تسديدة قوية خطيرة إلا أن حارس المرمى وضع يده في التوقيت المناسب، ليغلق المرمى أمام الكرة.

الدقيقة 60 من عمر المباراة، شهدت إهدار فراس شواط أخطر فرص نسور قرطاج باللقاء، حيث وصلت الكرة له بشكل خاطئ من حارس مرمى الجزائر، أعادها بتسديدة قوية، مرت بجوار القائم، مهدة هدفًا محققًا.

ونجح محاربو الصحراء في إحراز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70، بعدما تحصل رياض محرز على ركلة جزاء لعرقلة ياسين مرياح له، سجلها بغداد بونجاح في وسط المرمى.

فاروق بن مصطفى تألق في الدقيقة 77 وتصدى تسديدة قوية من بونجاح من داخل منطقة الجزاء.، وفشلت بعدها محاولات تونس لإدراك التعادل، لينتهي اللقاء بفوز الخضر 1-0.