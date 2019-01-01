إصابة فيكتور لكحل خلال مواجهة الجزائر وتونس

الظهور الأول لمحترف لوهافر يسفر عن إصابته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعرض فيكتور لكحل؛ لاعب منتخب الجزائر ولوهافر الفرنسي، للإصابة خلال اللقاء الودي الذي يجمع محاربي الصحراء بمنتخب تونس، على ملعب مصطفى تشاكر.

وتعد هذه المباراة الظهور الأول لمحترف لوهافر مع الجزائر، بعدما فضل اللعب للخضر على منتخب فرنسا.

الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، شهدت سقوط لكحل مصابًا في كرة مشتركة، لم يستطع على إثرها استكمال المباراة.

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وخرج اللاعب محمولًا، حيث لم يقدر الضغط على قدمه، لينزل مهدي عبيد بدلًا منه.

يذكر أن المنتخبين يستعدان لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا مصر 2019، التي تنطلق في 21 من يونيو المقبل وحتى 19 يوليو.