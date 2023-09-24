بهدفه في وست هام .. محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية تضم بيكهام وهالاند!

يواصل محمد صلاح تحقيق الأرقام القياسية رفقة ليفربول..

انضم النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى ديفيد بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد، والنرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في قائمة تهديفية خاصة.

صلاح عاد إلى التسجيل لصالح ليفربول خلال فوز "الريدز" على وست هام يونايتد بنتيجة 3-1 في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، حيث افتتح "الملك المصري" التسجيل في تلك المباراة من علامة الجزاء، ليضيف هدفه الثالث في الموسم بعدما سجل ضد بورنموث وأستون فيلا.

كما تمكن صلاح من إضافة عدة تمريرات حاسمة أمام تشيلسي ونيوكاسل يونايتد ووولفرهامبتون، مع تسليط الضوء بشكل أكبر على جهود قائد منتخب مصر الجماعية مع ليفربول.

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وبعد هدفه في مرمى وست هام، أصبح صلاح واحدًا من خمسة لاعبين فقط في عصر الدوري الإنجليزي ساهموا سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف في أول ست جولات من الموسم.

كان قائد منتخب إنجلترا السابق بيكهام أول من حقق هذا الإنجاز مع مانشستر يونايتد في موسم 2000-2001، ليكرر تييري هنري أسطورة آرسنال ذلك الإنجليزي في موسم 2004-2005.

بينما نجح الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في تحقيق ذلك مع مانشستر سيتي في موسم 2019-20، ليتبعه هالاند ويكرر الإنجاز ذاته مع الفريق نفسه لكن في الموسم الماضي.

لقد كان صلاح بمثابة نجم ليفربول الأول منذ انتقاله إلى ملعب "أنفيلد" في 2017، حيث حطم عددًا لا يحصى من الأرقام القياسية، ويأمل يورجن كلوب في رؤيته يستمر مع الفريق في المستقبل القريب بعد إثارة الجدل بشأن اهتمام عدد من أندية المملكة العربية السعودية بالتعاقد معه.