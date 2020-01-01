بهاتريك اليوم.. رونالدو يعادل إنجاز أليكسيس سانشيز

رونالدو يصبح ثاني لاعب يسجل هاتريك في الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي بعد أليكسيس سانشيز

بات رونالدو ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم ينجح في تسجيل هاتريك في الدوريات الثلاثة الكبرى ــ الإنجليزي والإسباني والإيطالي ــ بعد أليكسيس سانشيز.

وحسم يوفنتوس مواجهته أمام كالياري برباعية نظيفة ليفتتح العام الجديد بانتصار عريض وباعتلاء قمة الدوري الإيطالي مؤقتًا.

وبهذا الهاتريك الذي سجله رونالدو، يكون قد سجل الثلاثية الأولى له في الدوري الإيطالي منذ انضمامه إلى يوفنتوس.

وكان من قبل قد سجل هاتريك واحد أيضًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص مانشستر يونايتد، فضلًا عن تسجيله للعديد في الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد.

وحقق أليكسيس سانشيز هذا الرقم حين سجل هاتريك في 2015 بقميص أرسنال في المباراة التي لعبها الجانرز في كينج باور ستاديوم أمام ليستر سيتي وانتهت بفوز المدفعجية بخمسة أهداف لهدفين.

وفي المجموع، سجل رونالدو بهاتريك اليوم 56 هاتريك، منهم 33 مرة بقميص الأندية في بطولات الدوري، كثاني أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم خلف ليونيل ميسي الذي سجل 34 ثلاثية في الليجا بقميص برشلونة.

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يذكر أن يوفنتوس بانتصاره اليوم قد وصل إلى النقطة 45 ليتصدر الدوري الإيطالي مؤقتًا بفارق 3 نقاط عن إنتر الذي يحل ضيفًا على نابولي مساء الليلة.



