بهاء عبد الرحمن يدعم الفيصلي قبل كلاسيكو الأردن

الفيصلي في مواجهة الوحدات بحثًا عن البقاء في المنافسة على اللقب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص الأردني بهاء عبد الرحمن؛ المحترف في صفوف قطر القطري، على تحميس زملائه السابقين في الفيصلي الأردني قبل لقاء الكلاسيكو أمام الوحدات.

كلاسيكو الأردن من المقرر أن يقام غدًا الخميس، على استاد عمان الدولي، ضمن الجولة الـ16 من دوري المناصير الأردني للمحترفين.

طاقم تحكيم سعودي لإدارة الكلاسيكو الأردني

وكان عبد الرحمن قد رحل عن الفيصلي خلال الميركاتو الشتوي الماضي لينضم إلى قطر، بعدما لفت الأنظار خلال كأس آسيا الإمارات 2019 مع النشامى.

وكتب لاعب الفيصلي السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ومن قال أن البعيد عن العين بعيد عن القلب!، يا رب وفقهم فوق كل أرض وتحت كل سماء، قلبي معكم يا رفاق في إكمال المشوار نحو اللقب المنشود، ننتظركم في ليلة خميس باهية لجماهيرنا الحبيبة".

يذكر أن الفيصلي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، بينما يأتي الوحدات في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.