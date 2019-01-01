طاقم تحكيم سعودي لإدارة الكلاسيكو الأردني

مواجهة الفيصلي والوحدات ستقام بصافرة سعودية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن إسناد مباراة الكلاسيكو بين الفيصلي والوحدادت، ضمن منافسات دوري المحترفين الأردني، لطاقم تحكيم سعودي.

الفيصلي سيواجه الوحدات مساء غدٍ الخميس، بالجولة السادسة عشر ضمن منافسات دوري المحترفين الأردني.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه تم إسناد مباراة الكلاسيكو الأردني للحكم السعودي شكري الحنفوش، ويساعده عبد الرحيم الشمري وهشام الرفاعي، والحكم الرابع سلطان الحربي.

🗞️ نادي جراسهوبرز السويسري يفكر في إقالة المدرب تورستن فينك من تدريب الفريق، والتعاقد مع كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، بحسب تقارير صحفية سويسرية صدرت صباح اليوم 🗞️



مع تذبذب أداء الزمالك مؤخرًا.. إذا كنت ممن يتخذون القرار بالنادي، هل ستوافق أم ترفض؟ 🤔 pic.twitter.com/Zpd6Tv6Yru — جول مصر (@goaleg) March 6, 2019

جاء إسناد المباراة لطاقم تحكيمي سعودي، بعد طلب من جانب نادي الوحدات، الذي رفض إسنادها لطاقم أردني.

الفيصلي يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة، خلف الجزيرة المتصدر بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل الوحدات المركز الرابع برصيد 29 نقطة.