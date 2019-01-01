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الدوري الأردني للمحترفين

طاقم تحكيم سعودي لإدارة الكلاسيكو الأردني

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مواجهة الفيصلي والوحدات ستقام بصافرة سعودية
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن إسناد مباراة الكلاسيكو بين الفيصلي والوحدادت، ضمن منافسات دوري المحترفين الأردني، لطاقم تحكيم سعودي.

الفيصلي سيواجه الوحدات مساء غدٍ الخميس، بالجولة السادسة عشر ضمن منافسات دوري المحترفين الأردني.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه تم إسناد مباراة الكلاسيكو الأردني للحكم السعودي شكري الحنفوش، ويساعده عبد الرحيم الشمري وهشام الرفاعي، والحكم الرابع سلطان الحربي.

جاء إسناد المباراة لطاقم تحكيمي سعودي، بعد طلب من جانب نادي الوحدات، الذي رفض إسنادها لطاقم أردني.

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الفيصلي يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة، خلف الجزيرة المتصدر بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل الوحدات المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

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