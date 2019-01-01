طاقم تحكيم سعودي لإدارة الكلاسيكو الأردني
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن إسناد مباراة الكلاسيكو بين الفيصلي والوحدادت، ضمن منافسات دوري المحترفين الأردني، لطاقم تحكيم سعودي.
الفيصلي سيواجه الوحدات مساء غدٍ الخميس، بالجولة السادسة عشر ضمن منافسات دوري المحترفين الأردني.
وأشارت تقارير صحفية إلى أنه تم إسناد مباراة الكلاسيكو الأردني للحكم السعودي شكري الحنفوش، ويساعده عبد الرحيم الشمري وهشام الرفاعي، والحكم الرابع سلطان الحربي.
🗞️ نادي جراسهوبرز السويسري يفكر في إقالة المدرب تورستن فينك من تدريب الفريق، والتعاقد مع كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، بحسب تقارير صحفية سويسرية صدرت صباح اليوم 🗞️— جول مصر (@goaleg) March 6, 2019
مع تذبذب أداء الزمالك مؤخرًا.. إذا كنت ممن يتخذون القرار بالنادي، هل ستوافق أم ترفض؟ 🤔 pic.twitter.com/Zpd6Tv6Yru
جاء إسناد المباراة لطاقم تحكيمي سعودي، بعد طلب من جانب نادي الوحدات، الذي رفض إسنادها لطاقم أردني.
الفيصلي يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة، خلف الجزيرة المتصدر بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل الوحدات المركز الرابع برصيد 29 نقطة.