بن رحمة على أعتاب الانتقال إلى البريميرليج

سوق الانتقالات مفتوح بعد في إنجلترا

أفادت أنباء قادمة من الإعلام الإنجليزي باقتراب سعيد بن رحمة، النجم الجزائري ولاعب برينتفورد، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الساعات المقبلة من بوابة وست هام.

الجزائري كان أحد أبرز لاعبي فريقه الموسم الماضي، مما رشحه للانتقال إلى البريميرليج حيث ارتبط بعديد الأندية، وعلى رأسها كريستال بالاس وتشيلسي.

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وذكرت "سكاي" أن وست هام كثف من المفاوضات في الأيام الماضية من أجل حسم صفقة ضم صانع الألعاب قبل انتهاء الميركاتو في إنجلترا رسمياً.

وأغلق الميركاتو الخارجي في إنجلترا مع بقية الدوريات، ولكن متاح التعامل والصفقات بين أندية الدرجات المختلفة حتى السادس عشر من أكتوبر الجاري.

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ويدور الحديث حول أن الصفقة ستكلف في حدود 35 مليون يورو، وأن المفاوضات في مراحل متقدمة، ولكن كريستال بالاس قد يتحرك مجدداً في ظل تراجع اهتمامه مؤخراً.

وباع برينتفورد أولي واتكينز أحد أضلاع مثلثه الهجومي الموسم الماضي إلى صفوف أستون فيلا مقابل قرابة 30 مليون يورو في الأسابيع الماضية.

ولعب بن رحمة الموسم الحالي مع فريقه في أربع مباريات، سجل فيها هدفين.