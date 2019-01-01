بني ياس الإماراتي يتعاقد مع لاعب الشباب السعودي لويز أنطونيو

نادي الشباب السعودي كان قد أعلن عن مخالصة اللاعب البرازيلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي بني ياس الإماراتي تعاقده مع اللاعب البرازيلي لويز أنطونيو، اللاعب السابق في نادي الشباب السعودي رسميًا.

نادي الشباب السعودي كان قد أعلن عن مخالصة اللاعب البرازيلي منذ أيام، ليرحل اللاعب عن صفوف الفريق بشكل رسمي.

الحساب الرسمي لنادي بني ياس غرد : "تعلن شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب البرازيلي لويز انطونيو قادماً من صفوف نادي الشباب السعودي للالتحاق في صفوف الفريق الأول لكرة القدم".

📢#بيان_رسمي | شركة نادي بني ياس لكرة القدم تتعاقد مع لويز انطونيو



تعلن شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب البرازيلي لويز انطونيو قادماً من صفوف نادي الشباب السعودي للإلتحاق في صفوف الفريق الأول لكرة القدم#WelcomeLuizAntonio ⚪️🔵 pic.twitter.com/pCwlap1zdI — نادي بني ياس (@BaniyasClub) July 7, 2019

اللاعب ذو الثماني والعشرين ربيعاً وقع لمصلحة السماوي لمدة عامين حيث سيلعب في وسط الملعب وسبق له تمثيل عدة فرق بغرار نادي الشباب السعودي مثل نادي فلامينغو البرازيلي.

ومن المقرر أن ينظم اللاعب رفقة زملاءه خلال الفحص الطبي المقرر بالأسبوع القادم ضمن التجمع الداخلي الذي سيليه السفر إلى معسكر إسبانيا.

وحضر في توقيع العقد سعادة رئيس شركة كرة القدم الدكتور سالم جريب الحارثي وأعضاء مجلس إدارة الشركة السيد عبدالله الغيلاني والسيد أحمد الجابري ووكيل أعمال اللاعب.

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يُذكر أن لويز شارك في 29 مباراة مع الشباب خلال منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل 3 أهداف وصنع هدف واحد.