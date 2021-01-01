بنزيما يُقيِّم حالته "البدنية" قبل التجديد مع ريال مدريد!

واقعية كبيرة..

من المؤكد رغبة كريم بنزيما في الاستمرار بقيادة هجوم ريال مدريد لسنوات، بيد أنه حاليًا يقوم بدراسة وتقييم حالته البدنية قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن البقاء أو الرحيل عن سانتياجو برنابيو.

عقد بنزيما الحالي مع النادي الملكي ينتهي في صيف 2022، وقد تبدأ مفاوضات التجديد بين الطرفين في الفترة المقبلة، والأكيد أنها ستكون سهلة حالها كحال كل المفاوضات التي جمعت الإدارة بالنجم الفرنسي.

لكن بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، ففي البداية يُدرك بنزيما أن عليه دراسة حالته البدنية ومعرفة إذا ما كان بمقدوره الاستمرار باللعب في هذا المستوى أم لا في سبيل بدء المفاوضات حول التجديد.

الأكيد أن بنزيما يعيش حالة مميزة جدًا بدنيًا وفنيًا في السنتين الأخيرتين، كما أنه يُعد النجم الأول لكتيبة زين الدين زيدان ومنقذها الدائم، لكنه بواقعية شديدة ينظر إلى تخطيه عامه الـ33 عامًا للتفكير في مستقبله.

في الوقت نفسه، ريال مدريد سيسعى بكل ما أوتي من قوة للإبقاء على بنزيما لأطول فترة ممكنة، فهناك قناعة راسخة من الرئيس فلورنتينو بيريز بإمكانياته وما يمثله للنادي الأبيض على مر السنوات الماضية.

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في كل الأحوال يظل الأمر حاليًا معلقًا في يد الدولي الفرنسي، مع الأخذ في الاعتبار أن التوقعات كلها تشير إلى استمراره بصورة طبيعية وربما حتى الاعتزال في ريال مدريد.

يبقى السؤال حقًا إذا ما كان بنزيما سيوافق على تجديد عقده لمدة عام واحد براتب أقل كما يفعل بيريز مع اللاعبين المتقدمين في العمر، الأمر الذي أودى من قبل بسيرخيو راموس ونجح مع لوكا مودريتش.

هذا إلى جانب سؤال آخر عن إذا ما كان بيريز نفسه سيغيِّر من سياسته من أجل لاعبه المفضل، الذي طار من أجله إلى فرنسا في 2009 وبذل الغالي والنفيس لجلبه من ليون إلى ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن مسيرة بنزيما الممتدة مع ريال مدريد على مدار 12 عامًا سجل خلالها 265 هدفًا مع 141 تمريرة حاسمة.