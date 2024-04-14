"بنزيما يرتبط بفنانة شهيرة".. مهاجم الاتحاد يتحول إلى حديث الساعة في الهند

هل ارتبط بنزيما بفنانة بوليوود الشهيرة؟

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أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، حالة واسعة من الجدل بين الأوساط الهندية، وسط شائعات حول ارتباطه بممثلة شهيرة.

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ونشرت الفنانة الهندية أورفاشي راوتيلا، إحدى الشخصيات البارزة في بوليوود، صورة مع الفرنسي كريم بنزيما، عبر حسابها على موقع (إنستجرام)، والتي أثارت ردود أفعال واسعة.

"ربما وجدت حبًا جديدًا!".. هكذا دارت الشائعات حول أورفاشي وبنزيما، عقب الصورة التي جمعت بينهما، حيث تساءل الكثيرون حول ما إذا كان هناك ارتباط بين نجم الاتحاد وفنانة بوليوود.

وشارك بنزيما برفقة الاتحاد، في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، التي أقيمت في مدينة أبوظبي الإماراتية، خلال الفترة بين 8 و11 أبريل، حيث قاد العميد للميدالية الفضية، بعد الخسارة أمام الهلال بنتيجة (1-4).

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وشارك كريم بنزيما مع الاتحاد في 28 مباراة، منذ انطلاق موسم 2023-2024، في مسابقات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس العالم للأندية، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة.

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