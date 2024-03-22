بنزيما يراقب من بعيد .. ماكرون يتحرك في الكواليس لتحقيق حلم كيليان مبابي!

هنري يستجدي ريال مدريد!

أصبحت مشاركة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع منتخب فرنسا تحت 23 عامًا في أولمبياد باريس 2024، هي الشغل الشاغل لعقل تييري هنري مدرب الديوك.

ويواجه هنري رفضًا كبيرًا من أغلب الأندية الأوروبية في السماح للاعبيها بالذهاب إلى باريس، وهو حق يكفله لهم الفيفا لعدم وجود البطولة ضمن الأجندة الدولية، بينما كان ريال مدريد أول من تحدث علنًا، حيث أبلغ الاتحاد الفرنسي بأنه لن يسمح لأي عضو في الفريق بالمشاركة في الحدث الأولمبي، وعلى رأسهم كيليان مبابي الصفقة المرتقبة للنادي الملكي في صيف 2024.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هنري لا يستسلم في هذا الأمر ويريد أن يتواجد مبابي في قائمته ضمن الثلاثي الكبير "فوق السن" بأي ثمن، وإذا لزم الأمر، سيتحدث مع ريال مدريد بنفسه لمحاولة تغيير رأيهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن هنري كان يفكر في استدعاء جريزمان وجيرو ومبابي، ليجعل من هجوم الديوك في الأولمبياد الأقوى على الإطلاق، لكن في ظل ما يواجهه من رفض، فإنه أعد قائمة بديلة من ضمنها كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي الذي اعتزل دوليًا بعد نهائيات كأس العالم في قطر، لكنه منفتح على العودة.

وفي نفس السياق، يتابع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن كثب ملف المنتخب الأولمبي، حيث يحاول خلف الكواليس، إقناع الأحزاب السياسية المختلفة بممارسة الضغوط، رغم أنه يدرك أن الوضع مُعقد لأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ليس له الكلمة الأخيرة.

وأوضحت "آس" أنه لا يمكن استبعاد تدخل ماكرون، بشكل شخصي للحفاظ على آمال بلاده في مشاركة مبابي بالحدث الأولمبي، خصوصًا أن اللاعب أخبره بأنه يحلم بذلك الأمر عندما كان ضيفًا على حفل العشاء الذي أقامه الرئيس الفرنسي قبل شهر في قصر الإليزيه.