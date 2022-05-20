بنزيما يثير الجدل حول مبابي: لدينا ملك واحد فقط

آثار النجم الفرنسي كريم بنزيما الجدل حول مستقبل مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي ارتبط كثيرًا بريال مدريد مؤخرًا.

جاء هذا عندما أعاد اللاعب نشر صورة قام أحد الصحفيين الفرنسيين بنشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام".

الصحفي نشر صورة لبنزيما وفي مقابله مبابي، وكتب عليها: "كنا نعتقد أننا لدينا أميرًا جديدًا، لكن الملك أوضح أنه لا يزال المتحكم في الأمور".

الصورة تبدو طبيعية للوهلة الأولى، لكن في ظل الأنباء التي انتشرت عن كيليان مبابي وموقفه من الانتقال إلى ريال مدريد، يبدو كل شيء مرتبط ببعضه البعض.

تقارير صحفية أكدت أن مبابي قد يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، وأنه أقرب لذلك من الانضمام لصفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

في المقابل من المنتظر أن يعلن اللاعب عن قراره النهائي فيما يتعلق بمستقبله خلال ساعات، في ظل تصريحات من والدته أكدت فيها إنهم يملكون اتفاقًا مع كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد سجل 36 هدفًا هذا الموسم وصنع 26 في كل المسابقات رفقة باريس سان جيرمان.