المصائب لا تأتي فرادى - شكوك حول مشاركة فاران في كلاسيكو السبت

فاران قد يغيب عن مواجهة برشلونة في الدوري الإسباني بسبب الإصابة

تعرض رافائيل فاران، لاعب ريال مدريد، لإصابة في الكلاسيكو أمام برشلونة بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ب رشلونة حقق الفوز بثلاثية نظيفة ليفوز بنتيجة 4-1 مجموع المباراتين.

فاران سجل الهدف الثاني بالخطأ في مرماه كما نشر صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" لركبته والذي بدا عليه الإصابة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ الفرنسي تعرض للضرب في الركبة والتي تحتاج إلى عناية طبية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أنّ اللاعب سوف يخضع للفحوصات الطبية للتأكد من جاهزيته لمباراة السبت المقبل ضد برشلونة، وسوف يحاول ريال مدريد تجهيزه للمواجهة.

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سواريز يعرف جيدًا كيف يُعذب ريال مدريد 👀💣 pic.twitter.com/fPP51GwK2d — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

ناتشو لن يتمكن من خوض مباراة برشلونة بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام ليفانتي في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وفي حال تأكد إصابة فاران فإن سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، سيكون في أزمة حقيقة لعدم وجود مدافع لمزاملة سيرخيو راموس.

برشلونة وصل للنهائي السادس على التوالي في كأس ملك إسبانيا ليصبح أول فريق في تاريخ المملكة يحقق هذا الإنجاز.