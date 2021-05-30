بنزيما نادم على الابتزاز الجنسي ويشعر بخيبة أمل بسبب زيدان

آخر تصريحات كريم بنزيما..

قال مهاجم نادي ريال مدريد والعائد إلى المنتخب الفرنسي من جديد كريم بنزيما إنه نادم على ما حدث ولكن يجب أن يمضي كل شيء قدمًا، مؤكدًا أنه تلقى دعمًا كبيرًا من زين الدين زيدان.

وعاد كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي بعد فترة استبعاد على خلفية ما حدث بينه وبين ماتيو فالبوينا، وتزامنًا مع ذلك رحل زين الدين زيدان عن ريال مدريد بعد موسم صفري.

وقال كريم بنزيما في مؤتمر صحفي: "لقد كان زيدان دائمًا ورائي، وقدم لي دعمًا كبيرًا، وساعدني في الوصول إلى هذا المستوى، سأشكره كل يوم إذا أتيحت لي الفرصة بكل تأكيد".

وتابع: "بالطبع أشعر بخيبة أمل لأنه سيترك ريال مدريد، لأنه مدرب رائع وفاز بالعديد من الألقاب هنا وكان دائمًا مصدر دعم لكل اللاعبين تحت إدارته على المستوى المهني والشخصي كذلك".

وأضاف: "على المستوى الإنساني، هو الرجل المثالي، أود أن أقول كلمات كثيرة رائعة حتى أصف ذلك، ولكن هذا هو الحال وهذه هي كرة القدم، الجميع يرحلون وتستمر الحياة".

وحول ندمه على قضية فالبوينا وما حدث في 2015 قال: "ما حدث قد حدث، هناك دائما ندم، لا يمكننا العودة إلى الماضي وتغيير شيء قد حدث بالفعل، لذا فلننظر إلى الأمام".

وأردف: "أهم شيء هو ما يحدث في ملعب كرة القدم بالنسبة لنا كلاعبين، أنا أركز قدر الإمكان على الكرة، بالنسبة لبقية الأشياء عليك أن تنسى شيئًا فشيئًا، على أي حال، هذا ما يدور في رأسي وهذا هو طموحي".

وقال حول ما إذا كان عليه الاعتذار أم لا: "على أي حال، تحدثنا عن الكثير من الأشياء بخصوص ذلك في الفترة الماضية، أنا لست هنا لأكرر ما قيل في الماضي، لقد كانت أزمة ومرت، أهم شيء أنني سأكون قادراً على تثميل منتخب فرنسا مرة أخرى".

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يذكر أن كريم بنزيما قد قدم موسمًا مميزًا مع ريال مدريد ولكنه في نهاية المطاف لم ينجح في الحصول على أي لقب، ولكن يتبقى له كأس الأمم الأوروبية بقميص الديوك.