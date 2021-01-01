"بنزيما كان على أعتاب الانضمام إلى يوفنتوس"

لسوء الحظ لم تتم الصفقة في النهاية..

كان كريم بنزيما على أعتاب ارتداء قميص يوفنتوس قبل أن يقرر في النهاية الانتقال إلى ريال مدريد، وذلك وفقًا لما يؤكده أحد أهم لاعبي البيانكونيري في تلك الفترة، كلاوديو ماركيزيو.

فيما بعد، أصبح بنزيما أحد أهم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، حيث سجل 272 هدفًا في 545 بمختلف المسابقات منذ أن وصل إلى سانتياجو برنابيو قادمًا من ليون عام 2009.

ومع ذلك، كان الدولي الفرنسي غير متأكد أن العاصمة الإسبانية ستكون الوجهة الأفضل له عندما غادر ليون، فبحسب ماركيزيو، كان انضمام بنزيما إلى يوفنتوس وشيكًا للغاية حينها.

الدولي الإيطالي في تصريحات إعلامية قال "بنزيما لاعب رائع، كان قريبًا للغاية من الانضمام إلى يوفنتوس في العام الذي كان يدربنا فيه فيرارا".

وأتم "إنه حقًا أمر مؤسف، فمنذ أن رحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، بات هو الوحيد الذي يسجل لهم".

الموسم الذي قصده ماركيزيو ليوفنتوس مع فيرارا هو 2009-2010، ولم يصمد المدرب الإيطالي طويلًا في مدينة تورينو وتمت إقالته بمنتصف الموسم لسوء الأداء.

في الوقت نفسه، تحول بنزيما إلى الريال نظير 35 مليون يورو، وأصبح دعامة أساسية لا تقبل النقاش بالنسبة للرئيس فلورنتينو بيريز على مدار 12 عامًا.

الجدير بالذكر أن عقد بنزيما الحالي مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2022، وسط مساعي من الإدارة المدريدية للإبقاء عليه بالعاصمة الإسبانية حتى الاعتزال.