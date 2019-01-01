حالة واحدة تجعل بنزيما يُمثل منتخب الجزائر

هل ينفذ بنزيما تهديده وينضم إلى منتخب الجزائر؟

تصاعدت حدة الخلاف بين كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جريت، بسبب استمرار غياب اللاعب عن الديوك.

لوجريت أكد أنّ مسيرة بنزيما الدولية انتهت ولن ينضم إلى فرنسا مرة أخرى ليرد عليه مهاجم الملكي مهددًا بمحاولة اللعب لصالح بلد آخر.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحرم بنزيما من ارتداء قميص أي منتخب آخر في الظروف العادية ولكن هناك بندًا استثنائيًا قد يجعله يلعب مع محاربي الصحراء.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المادة رقم 8 في فقرتها الثانية من لوائح الفيفا تنص على منح أي لاعب سُحبت منه جنسيته دون رغبته في طلب الانضمام إلى أي منتخب آخر.

وأوضحت الصحيفة أنّ أصول بنزيما الجزائرية قد تجعله يتجه للانضمام إلى ثعالب الصحراء لو حُرم من جنسيته الفرنسية.

ويبدو أنّ هذا الحل معقدًا إذ لن تقرر الحكومة الفرنسية حرمان اللاعب من جنسيته دون سبب مما قد يجعل الأمر شبه مستحيل على مهاجم النادي الملكي.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 31 عامًا لعب 81 لقاءً بقميص الديوك وسجل 27 هدفًا.