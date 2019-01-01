ديشان: استبعاد بنزيما قرار رياضي

تعرف على تعليق ديشان حول سر استبعاد بنزيما

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، السبب وراء استبعاد كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، من الديوك رغم تقديمه مستوى جيدًا مع النادي الملكي.

بنزيما لم يشارك مع المنتخب الفرنسي منذ أكتوبر 2015 بسبب اتهامه بابتزاز زميله في الديوك ولكن المحكمة برأت اللاعب.

وقال ديشان في تصريحات لقناة تيليفوت الفرنسية: "قرار استبعاد بنزيما رياضي ولا أرى أنّ عودته للمنتخب ستكون مفيدة لنا. كل ما يهمني فقط البحث عما يجعل الفريق يظهر بصورة أفضل".

وتابع: "لا يوجد حقيقة واحدة في الحياة. قد تكون هناك العديد من النسخ لحقيقة واحدة. لديّ العديد من المشاكل مع هؤلاء الذي يريدون تصديق حقيقة واحدة لأن الأمر أكبر من ذلك".

وكان بنزيما متهم بابتزاز ماثيو فالبوينا وطلب منه مبلغ 150 ألف يورو بسبب امتلاكه فيديو إباحي للاعب وهو الأمر الذي أدى في الأخير لحرمان الفرنسي من اللعب لمنتخب بلاده.

صاحب الـ31 عامًا شارك في 81 مباراة دولية مسجلًا 27 هدفًا رفقة المنتخب الفرنسي.

جدير بالذكر أنّ فرنسا في المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا يورو 2020 وسوف تواجه تركيا يوم الإثنين المقبل وكلا الفريقان يمتلكان 18 نقطة.