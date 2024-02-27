"بنزيما أخطأ في قراره" .. مهاجمه السابق: الاتحاد لم يتطور ولم يُصحح أخطاءه

انتقادات لاذعة لأداء العميد أمام الوحدة رغم الفوز

SHAHID

حقق الاتحاد انتصارًا صعبًا ومتأخرًا جدًا مساء أمس على الوحدة في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، ورغم ذلك فقد وجه له مهاجمه السابق، نايف هزازي، نقدًا لاذعًا خلال حديثه بين شوطي اللقاء لصحيفة عكاظ.

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العميد قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين في الدقيقتين الـ84 والرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لنجمه عبد الرزاق حمدالله، وقد أهدر كريم بنزيما ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.

هزازي أوضح بداية أن تقدم بنزيما لتسديد ركلة الجزاء كان قرارًا خاطئًا من جانبه وضعيفًا من جانب المدرب مارسيلو جاياردو، مضيفًا "بنزيما يتعرض لضغوطات كبيرة وهي التي أجبرته على تسديد ركلة الجزاء وذلك قرار خاطئ حتى لو كان من تسبب به، علمًا أن حمدالله من جلب ركلة الجزاء وكان يجب أن يُسددها لأنه أكثر جاهزية وحتى لو أهدرها سيكون وقع ذلك أقل على الجمهور".

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وأضاف "ركلة الجزاء ليست سهلة، تحتاج إلى تركيز كبير ولذا كان المفترض أن يُسدد حمدالله، لا أعلم من الذي قرر تسديد بنزيما لركلة الجزاء لكنه قرار ضعيف خاصة في ظل حاجتنا للفوز وتأخرنا بالنتيجة. المهاجم الفرنسي دعم للرياضة السعودية ومازلنا ندعمه بقوة وحتى الجمهور يدعمه بقوة رغم كل شيء، لو مارس الجمهور عليه ضغطه لما استطاع أن يقف في الملعب".

وأتم حول الأداء "الاتحاد وخلال المباريات الـ3 الأخيرة لا يؤدي بالشكل المطلوب، يلعب فقط لتسجيل الأهداف دون أي صناعة للهجمات ودون أي حلول، الأداء لم يتطور والأخطاء لم تُصحح أبدًا، المدرب عليه امتلاك حلول لمشاكل الفريق وغيابات اللاعبين".

SHAHID