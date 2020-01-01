بنزيما: أحاول الإبتكار ولا ننظر إلى برشلونة

ماذا قال كريم بنزيما عقب انتصار ريال مدريد على إسبانيول؟

قال النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد إن الهدف الذي سجله كاسيميرو يظل الأهم بغض النظر عن التمريرة الحاسمة الرائعة التي منحها هو لزميله.

وفاز ريال مدريد على مضيفه إسبانيول بهدف مقابل لا شيء، ليستعيد صدارة الدوري الإسباني من الغريم التقليدي والمنافس المباشر برشلونة.

وقال بنزيما عقب المباراة: "نعم كانت مباراة رائعة، هدف كاسيميرو كان الأهم بعيدًا عن التمريرة الحاسمة، وحققنا الأهم وفزنا بالنقاط الثلاثة"

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وأضاف: "بالنسبة لي هذه كرة قدم، وأنت تحاول أن تبتكر أشياء وأنا أحب أن أرى الكرة بهذه الصورة، لم أرّ كاسيميرو ولكن كنت أعرف أنه يتحرك في هذه المنطقة"

وتابع: "هذا الفوز مهم للغاية، نحن لن ننظر إلى برشلونة ولكن نركز على أنفسنا فقط وعلى تقديم مباريات جيدة، يتبقى لنا مباريات قليلة وكلها ستكون نهائيات"

وأردف: "أنا لن أتحدث عن برشلونة ونتائجه، نحن في حالة جيدة ونسق تصاعدي وسنافس حتى النهاية، وكما قلت ستكون جميع مبارياتنا نهائية من أجل اللقب"

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يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ملاحقه برشلونة الذي تعادل بالأمس أمام سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما.