بمشاركة ياسين بونو .. "ميدالية الوصيف" تُعمق جراح الاتحاد وجماهيره!

نتيجة محبطة للزعيم

بعد سقوط الاتحاد السعودي أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، سرعان ما ظهرت المُقارنات بين ما فعله الزعيم بالبطولة وما قدمه منافسه الهلال.

الاتحاد تعرض لهزيمة صادمة بنتيجة 3/1 في ربع نهائي مونديال الأندية، حيث جاءت أهداف الأهلي عن طريق علي معلول، حسين الشحات وإمام عاشور، وأحرز كريم بنزيما هدف الاتحاد الوحيد.

حساب "منبر الهلال" على إنستجرام نشر صورة لعلي البليهي مع الميدالية الفضية لمونديال الأندية التي حصل عليها الفريق السعودي لنسخة 2022 بعد خسارته من ريال مدريد في المباراة النهائية.

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الصورة لفتت أنظار أندريه كاريو لاعب الهلال السابق والقادسية الحالي، حيث علق عليها واستخدم رمزًا تعبيريًا للرد، كما قام المغربي ياسين بونو حارس الهلال الحالي بعمل إعجاب للصورة كذلك.

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يذكر أن مسيرة الاتحاد بمونديال الأندية انتهت بعد خسارته من الأهلي، بينما يواصل الفريق المصري رحلته بمواجهة فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين 18 ديسمبر الجاري.