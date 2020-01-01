بلايلي يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي وجروس يُزيد الطين بلة

اللاعب يرغب في فسخ تعاقده مع النادي

كشفت تقارير صحفية محلية عن نبأ غير سار لجماهير النادي الأهلي، بعدما أكدت وجود رغبة لدى اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي في الرحيل عن النادي.

وقالت صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها أن اللاعب يرغب في فسخ تعاقده مع النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب وضع موعداً نهائياً لتسليمه مستحقاته المتأخرة في الـ 10 من أبريل الجاري، قبل أن يُنهي عقده مع النادي من طرف واحد.

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وفي إطار آخر، كشفت تقارير صحفية صباح اليوم الخميس، عن تقدم السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لنادي الأهلي، بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النادي الأهلي، لعدم استلامه رواتبه المتأخرة والشرط الجزائي.

وتعتبر تلك الأزمة هي الرابعة التي يجد مجلس الإدارة الجديد برئاسة عبدالإله مؤمنة نفسه أمامها، إذ سبق أن تقدم البرازيلي جوزيف دي سوزا بخطاب مماثل قبل أن تسلمه الإدارة راتب شهر وتصل إلى تسوية معه، تم من خلالها سحب الشكوى المقدمة ضد النادي.

كما حدث نفس الأمر مع الثنائي لوكاس ليما ودجانيني اللذين تسلما أيضاً راتب شهر خلال الأسبوع الماضي، في محاولة من رئيس النادي لحل هذه الأزمة.