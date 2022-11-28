"بكيت ولم أنم بسبب نجلك" .. مشجع سعودي يوجه رسالة لوالد ميسي

أوقات غير سعيدة عاشها قائد الأرجنتين ضد الأخضر مؤخراً

التقى مشجع سعودي بوالد ليونيل ميسي في قطر على هامش كأس العالم 2022، ووجه رسالة خاصة لنجم باريس سان جيرمان.

ميسي لم يعش أوقاتاً طيبة مؤخرة مع السعودية بعد أن خسرت الأرجنتين في لقاءها الأول بالمونديال ضد الأخضر 2-1، قبل أن تتعافى بالفوز على المكسيك بثنائية نظيفة سجل منها الهدف الأول.

واستغل المشجع السعودي مقابلته لوالد ميسي ليوجه رسالة لنجله وقال: "أحب ميسي وأنا من السعودية، كنت أبكي بسببه".

وأضاف: "عندما خسر كأس العالم 2014 لم أنم لثلاثة أيام، لقد غير حياتي، بلغه تحياتي وأخبره بأن كل تمنياتي له بتحقيق كأس العالم".

وحتى الآن، لم تضمن السعودية أو الأرجنتين العبور عن المجموعة التي تعقدت حسابتها عقب انتصار بولندا على الأخضر بالجولة الماضية 2-0.