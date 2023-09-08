"بكى للانتقال إلى النصر" .. كواليس أضخم صفقة في تاريخ العالمي

كواليس عاطفية في ميركاتو نادي النصر

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كشف بينتو دا كوستا، رئيس مجلس إدارة نادي بورتو البرتغالي، "كواليس" انتقال أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، إلى النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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النصر تعاقد مع أوتافيو البالغ من العمر 28 سنة، خلال الصيف الحالي، مقابل 60 مليون يورو - وهي الأضخم في تاريخ النادي -؛ ولمدة 3 سنوت قادمة، حتى 30 يونيو من عام 2025.

وقال دا كوستا في تصريحات نقلتها صحيفة "ojogo" البرتغالية، مساء الجمعة: "في أحد الأيام.. جاء اوتافيو وهو يبكي؛ لكي أسمح له بالرحيل إلى نادي النصر".

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وأشار رئيس نادي بورتو، إلى أن العملاق السعودي، عرض في البداية مبلغ 40 مليون يورو، ولكنه رفض؛ ليزيد العالمي، القيمة المالية إلى 60 مليونًا.

وأضاف بينتو دا كوستا: "حتى بعد وصول العرض إلى 60 مليونًا، رفضت التخلي عن اللاعب؛ ووقتا جاء لي وهو يبكي؛ قائلًا لي إن الانتقال إلى النصر، فرصة العمر بالنسبة له، حيث سيحصل على 45 مليون يورو صافي، في 3 مواسم".

وأكد دا كوستا، على أنه لم يستطع أن يخيب أمل أوتافيو مونتيرو؛ خاصة أنه كان قد وعده في وقتٍ سابق، بعدم إجباره على البقاء في الفريق، إذا جاء إليه عرضًا جيدًا.

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