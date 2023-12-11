بكلمة وحيدة .. رد مثير للجدل من قائد شيفيلد على موقفه من شارة دعم المثليين

وايلدر: لم أكن أعلم أنه فعل ذلك!

أصبح أنيل أحمد هودزيتش، أول لاعب لا يحمل شارة القيادة الداعمة لمجتمع المثليين، في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ 7 سنوات، خلال خسارة شيفيلد يونايتد أمام ليفربول يوم الأربعاء الماضي.

وتم تكليف اللاعب البوسني بمهام القائد في غياب جون إيجان وكريس باشام، لكنه لم يضع شارة دعم المثلية، واختار شارة القيادة التقليديّة بدلًا من ذلك.

وكان قد طُلب من جميع القادة العشرين لأندية الدوري الإنجليزي، وضع شارة تحمل ألوان قوس قزح التقليدية في "جولة دعم المثليين".

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وسئل المدرب كريس وايلدر عن الأمر في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "ديلي ميل"، فعلق: "لم أكن على علم بالوضع (عدم ارتدائه شارة قوس قزح)، إنه ليس قرارًا للنادي أو قرارًا شخصيًا، أنا فقط لم أكن أعرف أنه فعل ذلك".

وختمت الصحيفة الإنجليزية: "لم يقدم أحمد هودزيتش ردًا رسميًا عن سبب عدم ارتدائه (الشارة)، إلا أن قناة SVT Sport السويدية زعمت أنه رد على سؤالهم بكلمة واحدة غامضة: (خمّن)".