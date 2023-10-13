بكلمات مهينة .. نيمار يوجه رسائله للمشجع المعتدي عليه بـ"الفشار"

التعادل أمام فنزويلا يتسبب في اعتداء على نيمار، ونجم البرازيل يرد على المعتدي

أعرب نيمار دا سيلفا؛ نجم البرازيل والهلال السعودي، عن استيائه الشديد من تعدي أحد الجماهير البرازيلية عليه، مطالبًا إياه بالتدرب واللعب مكانه، إذا كان منزعجًا من مستواه لهذا الحد.

نجم الزعيم صنع هدف منتخب بلاده الوحيد اليوم الجمعة، خلال مواجهة فنزويلا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وأثناء خروج نيمار من الملعب، قام أحد المشجعين بإلقاء علبة "فشار" عليه، ارتطمت برأسه، لينفعل اللاعب عليه بشكل كبير، وسط محاولات من زملائه لتهدئته ودفعه لغرف خلع الملابس.

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وحول هذه الواقعة، قال نيمار خلال تصريحاته لقناة "TNT" البرازيلية: "صراحةً أنا حزين جدًا لما تعرضت له، لم آتِ لقضاء إجازة أو التنزه، جئت للعب كرة القدم وتمثيل بلادي، وبالفعل قدمنا مباراة جيدة، والنتائج لا يمكن أن تكون إيجابية دائمًا، على الجمهور أن يعلم ذلك".

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وأضاف: "لم ألتفت ما إذا كان فشار أم ماذا!، لكن الموقف أزعجني كثيرًا، تصرف سيئ، يجب ألا يصدر من أحد، علينا أن نتعامل بإنسانية، لأن من يفعل ذلك يفتقد للاحترام والثقافة، حتى لا يمكنه أن يقوم بتربية أبنائه بطريقة جيدة".

نيمار اختتم: "من ينزعج من مستوانا، عليه أن يتدرب بشكل جيد ويحضر للملعب، للعب بدلًا منا".

يذكر أن البرازيل تحتل المركز الثاني في جدول ترتيب التصفيات برصيد سبع نقاط، متأخرة بنقطتين عن الأرجنتين؛ صاحبة الصدارة.