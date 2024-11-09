فينيسيوس ينهمر في البكاء بسبب إصابة نجم ريال مدريد

بكاء فينيسيوس بعد إصابة زميله القوية...

انهمر فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، في البكاء بعد إصابة زميله ومواطنه إيدير ميليتاو، القوية التي تعرض لها في مباراة الميرينجي، أمام أوساسونا، عصر اليوم السبت.

ونجح ريال مدريد، في تحقيق فوزًا عريضًا على أوساسونا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء شهد تسجيل فينيسيوس هاتريك.

وبعد مرور أقل من نصف ساعة من المباراة، سقط ميليتاو، متأثرًا بإصابة قوية في الركبة، وغادر الملعب على نقالة، ليكشف ريال مدريد، عقب اللقاء عن تعرض مدافعه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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والتقطت عدسات الكاميرات فينيسيوس جونيور، وهو يبكي متأثرًا بإصابة زميله، القوية في مباراة شهدت إصابة ثلاثة من لاعبي ريال مدريد، وهم ميليتاو، رودريجو، ولوكاس فاسكيز.

وبحسب ما ذكرته الصحفية "أرانشا رودريجيز"، فإن مدة غياب ميليتاو عن ريال مدريد، تصل إلى تسعة أشهر، بينما سيغيب مواطنه رودريجو لمدة ثلاثة أشهر، ويبتعد لوكاس فاسكيز عن الملاعب ثلاثة أسابيع.