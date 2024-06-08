نتائج مبهرة في التصفيات

قبل أقل من أسبوع على انطلاق بطولة يورو 2024، بدأت التوقعات تظهر حول نتائجها والفرق الأقرب لحصد اللقب على الأراضي الألمانية.

كمبيوتر عملاق سبق أن توقع فوز إنجلترا بالبطولة، ولكن هذه المرة، نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي الذي كشف عن الفريق الأقرب ليكون مفاجأة اليورو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن الاختيار وقع على منتخب المجر، الذي يلعب مع ألمانيا البلد المنظم إلى جانب اسكتلندا وسويسرا في مجموعة واحدة.

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وجاء ذلك بسبب النتائج المميزة التي حققها الفريق تحت قيادة المدرب ماركو روسي، والسجل الناصع في تصفيات اليورو، بالحصول على 18 نقطة دون التعرض إلى أي خسارة.

ونجح روسي في خلق مجموعة متماسكة بمنتخب المجر منذ قدومه للمنصب في 2018، وقام بإخراج أفضل ما عند اللاعبين المتواجدين، وأبرزهم بلا شك دومينيك سوبوسلاي نجم ليفربول.

تعرف على المرشحين للقب الحصان الأسود وفقًا لموقع جول

ويضاف إليه كذلك ويلي أوربان وأتيلا زالاي، اللذين يشكلان ثنائيًا يمزج بين الخبرة والشباب في خط الدفاع، وساهما في الحفاظ على تماسك الخط الخلفي للمنتخب المرشح للقب الحصان الأسود في اليورو.