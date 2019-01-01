رياض محرز: بلماضي عرف كيف يتعامل مع لاعبي الجزائر

المنتخب الجزائري يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد رياض محرز لاعب المنتخب الجزائري، بطريقة تعامل جمال بلماضي المدير الفني للخضر، منذ وصوله، مشدداً على صعوبة المرحلة القادمة بالنسبة لمحاربي الصحراء.

وشارك محرز في فوز منتخب بلاده بثلاثية نظيفة على حساب تنزانيا، في المباراة الأخيرة بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.

وقال رياض محرز في تصريحات عقبت اللقاء: "لعبنا اليوم بشكل جيد، نستحق الصدارة لقد خلقنا الكثير من الفرص وسجلنا ستة أهداف في دور المجموعات ولم نستقبل أي هدف".

وواصل: "نقترب أكثر من المباريات الأصعب في دور خروج المغلوب، نريد الاستمتاع بالفوز والمحافظة على التركيز لأننا حين نفتقد التركيز لا تستطيع مواجهات المنتخبات الأفريقية".

وتابع: "المدير الفني عرف كيف يتعامل مع اللاعبين، في البداية بدأ بتقوية الروح والجاهزية الذهنية للاعبين".

⚡️ “الجزائر إلى دور الـ16بالعلامة الكاملة بثلاثية فى مرمى تنزانيا 🔝”https://t.co/OqkOn2srjL#إفريقيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

وأكمل: "الآن دخلنا مرحلة مهمة، يكرم المرء فيها أو يهان هذه المرحلة التي ستؤكد للجميع أننا من الكبار، يجب أن نركز مع كلام المدرب ونحقق الفوز".

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري، تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، وتنتظر ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو السادسة في دور الـ 16.