بونجاح: طريق السد للقب كان صعبًا جدًا، واللقب الآسيوي هدف لنا

هداف السد يتحدث عن الطريق نحو اللقب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى بغداد بونجاح سعادته البالغة بتتويج السد بدوري نجوم قطر بعد غياب دام 6 أعوام، موضحًا أن الطريق نحو المجد لم يكن سهلًا أبدًا.

وحسم السد لقب الدوري القطري بانتصاره على الأهلي مساء الخميس الماضي بسبعة أهداف مقابل هدفين، وقد خاض خلال الموسم منافسة صعبة وشرسة من الدحيل صاحب المركز الثاني.

وقال بونجاح لموقع كووورة "سعادتي لا توصف بهذه البطولة، لأنها أول درع دوري لي منذ انضمامي للسد. لقد حصلت مع السد على كأس الأمير، وعلى كأس قطر، وكنا قريبين جدًا من درع الدوري الموسم الماضي، لكننا لم نوفق، وبالتالي فرحتي كانت كبيرة للغاية اليوم".

أضاف حول الطريق نحو اللقب "الطريق كان في منتهى الصعوبة، واجهنا خلاله منافسة شرسة من فريق الدحيل حامل اللقب، الذي ظل متصدرًا لجدول الترتيب لفترة ليست بالقصيرة من الموسم، لكننا نجحنا، ولله الحمد، في الانقضاض على القمة، ولم نتخلَّ عنها، لكن ما أحب قوله، والجميع يعرفه، أن طريقنا نحو الدرع لم يكن أبدًا مفروشًا بالورود".

هيثم الجويني محذرًا شباب قسنطينة: الترجي لن يترك مجالًا للمفاجآت

المهاجم الجزائري أكد أن الموسم لم ينته بعد، وأن الهدف القادم هو الفوز بكأس أمير قطر ومن ثم المضي بعيدًا في دوري أبطال آسيا، مضيفًا حول حظوظ السد في البطولة القارية "السد فريق كبير، ولا يستهان به، ويضم بين صفوفه نخبة من أفضل اللاعبين أصحاب الإمكانيات الهائلة، والخبرات الكبيرة، وبالطبع لديه القدرة على الوصول بعيدًا، وعلى المنافسة بقوة على اللقب القاري.

أتم الهداف التاريخي للدوري القطري "ندرك تمامًا أن الحصول على دوري الأبطال ليس بالأمر السهل؛ في ظل قوة المنافسة، لكننا في الوقت نفسه نثق في إمكانياتنا، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل إسعاد جماهيرنا في البطولة القارية".

يُذكر أن بونجاح تصدر قائمة الهدافين التاريخيين للدوري القطري برصيد 39 هدفًا قابلين للزيادة، وقد سجل هاتريك في مباراة الأهلي الأخيرة.