بعيدًا عن شائعات الأهلي .. رياض محرز ينفذ وعده بـ"حفل زفاف أسطوري"

حياة رياض محرز الشخصية تجذب الانتباه دائمًا..

شائعات كثيرة طالت الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، خلال الأيام الماضية؛ سواء على المستوى الدولي مع منتخب بلاده، أو حتى بخصوص مستقبله مع قلعة الراقي.

لكن.. محرز الذي انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ يبدو أنه لا يهتم أبدًا بهذه الشائعات، والتي وصلت بعضها إلى إمكانية استغناء الراقي عنه؛ حيث يركز حاليًا على حياته الشخصية.

ووفقًا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، سيكون محرز على موعد في مطلع شهر يوليو القادم، مع احتفالية ضخمة جديدة، على "الشواطئ الرملية الخلابة" لإحدى الجزر الإيطالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، أن مهاجم النادي الأهلي؛ يستعد لإقامة حفل "زفاف أسطوري"، مع الحسناء البريطانية تايلور ورد، بحضور عددٍ من مشاهير الرياضة وعالم الأزياء ورجال الأعمال.

وكشفت الصحيفة عن أن هذا الحفل، سيكون "الثالث" من نوعه بين محرز وتايلور؛ اللذين انطلقت علاقتهما خلال أزمة الساحر الجزائري مع زوجته السابقة ربتا جوال، التي أنجب منها "طفلتين".

وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن رياض محرز وتايلور ورد، أعلنا بشكل رسمي عن خطوبتهما بجزيرة ميكونوس اليونانية، في 22 يونيو من عام 2021، قبل أن يتزوجا في 2022، ويقضيا "شهر العسل" بدولة الإمارات، دون إقامة أي احتفال؛ بسبب الظروف الخاصة التي فرضها انتشار وباء "كوفيد 19".

وفي سبتمبر 2023 وبعد أكثر من عام على إنجابهما لابنتهما "ميا".. احتفل الثنائي بزواجهما في العاصمة البريطانية لندن؛ وبحضور "مصغر" للأقارب والأصدقاء.

ووقتها.. تم الكشف عن شروع محرز وورد، في التخطيط لإقامة حفل "ثالث" أكبر وأهم؛ وهو ما سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة في إيطاليا؛ وفقًا لنفس الصحيفة.