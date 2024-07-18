بعمر 14 سنة فقط .. نجم مانشستر سيتي المستقبلي يحطم رقمًا صمد 20 عامًا!

السيتي نجح في التوقيع مع المراهق الأمريكي

صُنعت الأرقام القياسية لتُحطم لاحقًا .. هذا ما يُقال عند تحقيق أي رقم قياسي إعجازي، وهذا ما أكده أمس الأربعاء كافان سوليفان نجم فيلادلفيا يونيون الأمريكي ونجم مانشستر سيتي المستقبلي.

سوليفان حطم أمس في الدوري الأمريكي رقمًا قياسيًا ظل صادمًا لمدة 20 عامًا، إذ أصبح أصغر لاعب يُشارك في البطولة محطمًا رقم فريدي أدو الذي حققه عام 2004.

كان أدو قد ظهر لأول مرة في الدوري الأمريكي في إبريل 2004 مع فريقه دي سي يونايتد، في عُمر الـ13 عامًا و306 يومًا، لكن سوليفان حطم هذا الإنجاز بمشاركته خلال مباراة الأمس أمام نيو إنجلاند ريفولوشن في عمر الـ13 عامًا و293 يومًا.

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سوليفان، الذي يُتوقع له مستقبلًا باهرًا، كان قد توصل لاتفاق مع السيتي للعب له عند وصوله لعامه الـ18، وذلك تماشيًا مع القوانين الإنجليزية المنظمة لسوق العمل، وقد وقع عقدًا مع فيلادلفيا يونيون في مارس الماضي يمتد حتى عام 2028 لكنه يتضمن شرطًا جزائيًا يسمح له بالمغادرة نحو السيتي عنده بلوغه عامه الـ18.

يُشار إلى أن لاعب الوسط المهاجم يستطيع اللعب في أوروبا عند وصوله لعامه الـ16، ولهذا من الممكن حال توهجه فنيًا أن ينتقل لأحد الأندية الصغيرة ليلعب عامين في القارة العجوز قبل الالتحاق بالنادي الإنجليزي.