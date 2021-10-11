بعد واقعته مع مينا .. تيتي ينتقد نيمار ويؤكد: لن ينقذنا كل مرة

لقطة غريبة..

في لقطة أثارت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا يحاول تقبيل المدافع الكولومبي، ياري مينا خلال مشادة جرت بين اللاعبين.

وجاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، مساء الأحد، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022

ماذا حدث؟

منتخب البرازيل سقط في فخ التعادل لأول مرة بعد 9 انتصارات متتالية، وذلك بعد التعادل السلبي في مباراة كولومبيا التي تخللها تلاسن بين نيمار وياري مينا.

والتقطت عدسات الكاميرا، نيمار وهو يبدو وكأنه يحاول تقبيل المدافع الكولومبي، ياري مينا، ليبتعد الكولومبي عنه غاضبًا، أثناء خلاف إثر احتكاك بين اللاعبين.

ماذا قال مدرب البرازيل عن نيمار؟

تحدث تيتي، مدرب منتخب البرازيل في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة قائلاً: “نيمار لاعب استثنائي لأنه يقدم لحظات استثنائية، ولكن ليس طوال الوقت، إنه لاعب مختلف، ونحن نعرف ذلك”.

وأضاف “ربما كان يتوقع الجميع بأن يقوم نيمار دا سيلفا بأشياء استثنائية طوال الوقت وأن يحدث الفارق دوماً”.

واختتم: “نيمار كان يلعب بشكلٍ جيد، ولكنه كان مراقب من قبل لاعبين في معظم أوقات المباراة”.

ما هو موقف البرازيل في التصيفيات؟

رغم التعادل لايزال السامبا يتربع على عرش الصدارة برصيد 28 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط على وصيفه الأرجنتيني بعد خوضهما 10 مباريات.

بينما يحتل منتخبا الإكوادور والأوروجوياي المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 16 نقطة لكل منهما، ومن ثم كولومبيا في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

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