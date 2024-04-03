بعد واقعة مدافع برشلونة.. أول رد فعل من النادي الكتالوني على "التيكتوكرز!"

ما حدث مع إنييجو مارتينيز دفع النادي لرد فعل سريع..

لم يكد يمر وقت قليل على الموقف المؤسف الذي تعرض له إنييجو مارتينيز مدافع برشلونة خارج مدينة جوان جامبر الرياضية حتى اتخذ برشلونة إجراءات رادعة بهذا الشأن.

مدافع برشلونة تعرض لانتقادات خارج المدينة الرياضية بينما كان يحاول استقلال سيارته، ونشر الشخص الذي انتقده ونعته بـ"الغبي" المقطع على "تيك توك" فظهر المدافع الدولي الإسباني بمظهر سيء.

مارتينيز رد على الفتى بحدة، قائلًا له: "آخر مرة تنعتني بالغبي، آخر مرة تقوم بإهانتي.. هل تفهم؟!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



لذلك قام برشلونة باستدعاء سيارات من الشرطة المحلية إلى المكان الذي تنتظر فيه السيارات الخاصة باللاعبين خارج المدينة الرياضية، كرد فعل على الحادث.

يذكر أن مارتينيز القادم من أتلتيك بيلباو مر بموسم متذبذب مع برشلونة، فبعد بداية متوسطة وصل إلى أعلى مستوياته، قبل أن يتعطل بسبب الإصابات ويعود بمستوى متوسط مرة أخرى، مما أثار بعض المطالب الجماهيرية بضرورة رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.