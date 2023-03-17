بعد واقعة لقاء الفتح .. الهلال يتخذ قراره بشأن محمد كنو

تعرف على قرار الهلال بشأن واقعة محمد كنو

حسمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قرارها، بشأن محمد كنو لاعب وسط الفريق، بعد الواقعة التي قام بها خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الفتح، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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محمد كنو ظهر غاضبًا جدًا أثناء تغييره خلال مباراة الهلال أمام الفتح، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث رفض مصافحة مدربه الأرجنتيني رامون دياز.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن محمد كنو قدم اعتذاره للجهاز الفني والطاقمين الإداري والطبي وزملائه اللاعبين، على التصرف الذي بدر منه، بعد استبداله أمام الفتح.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الهلال قامت بتطبيق اللائحة الداخلية على محمد كنو، بالخصم من راتبه، وفقًا للأنظمة المتبعة في النادي، على الرغم من اعتذاره.

يُذكر أن الهلال حقق الفوز على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل إلى نصف النهائي ويواجه الاتحاد.

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