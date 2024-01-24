بعد "واقعة السباب والاشتباكات" .. قرار قاس من "كاف" ضد الراكراكي وتحرك مغربي

قرار قوي ضد مدرب المغرب

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اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرارًا قاسيًا ضد وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة أسود الأطلس أمام الكونغو الديمقراطية، بكأس أمم إفريقيا 2023.

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وشهدت نهاية مباراة المغرب أمام الكونغو الديمقراطية بالجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات، اشتباكات قوية بين لاعبي المنتخبين، حيث شارك فيها وليد الركراكي.

كما أكد مبابا لاعب المنتخب الكونغولي، على أنه يشعر بالصدمة من قيام الركراكي بتوجيه له شتائم لم يتوقعها من مدرب كبير مثله يكن له كل الاحترام.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف وليد الركراكي 4 مباريات رسمية، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية، وذلك بسبب ما حدث عقب مباراة المغرب أمام الكونغو الديمقراطية.

وعلى الفور أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانًا رسميًا، أكد خلاله على أنه سيتقدم باستئناف على القرار، الذي يرى فيه أنه مُجانبًا للصواب، خاصة وأن الركراكي لم يصدر منه أي شيء يخل بالروح الرياضية.

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