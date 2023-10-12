بعد واقعة الاتحاد والتمثال .. قرار آسيوي حازم ضد سباهان!

تعرف على قرار الاتحاد الآسيوي تجاه سباهان الإيراني

رفض نادي الاتحاد خوض مباراته أمام سباهان أصفهان الإيراني، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا، التي كانت مقررًا لها في إيران، بسبب صور وتماثيل لا تمت للرياضة بصلة.

الاتحاد اعترض على وجود تلك التماثيل لأشخاص ليس لهم علاقة بالرياضة من قريب أو بعيد في أرضية ملعب نقش جهان، الذي كان مقررًا له أن يستضيف المباراة.

وكشف الإعلامي الإيراني داوود إيكدري عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضد سباهان الإيراني.

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وجاء نص تغريدة إيكدري كالآتي: "الاتحاد الآسيوي سوف يغرم نادي سباهان بمبلغ 10 آلاف دولار، بسبب إلغاء مباراته ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا".

ولم يكشف الإعلامي الإيراني عن موقف الاتحاد الآسيوي من إعادة المباراة، أو منح نادي الاتحاد نقاط المباراة كاملة.