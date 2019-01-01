بعد هزيمة حامل اللقب .. قائد أوروجواي يرفض التقليل من بيرو

هكذا تحدث المدافع المخضرم بعد إسقاط حامل اللقب

رفض قائد المنتخب الأوروجوياني دييجو جودين التقليل من شأن منافسه في الدور ربع النهائي لكوبا أمريكا، وذلك بعد إسقاط حامل لقب آخر نسختين المنتخب التشيلي بهدف مهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني الوحيد.

وقضى منتخب الثعالب على بطل أمريكا الجنوبية في آخر نسختين على ملعب "ماراكانا"، ليؤمن صدارة المجموعة الثالثة، بالوصول للنقطة السابعة، بفارق نقطة عن أصدقاء أليكسيس سانشيز، الذين ضمنوا الترشح بعد أول جولتين.

وبعد المباراة قال المدافع المنتقل حديثًا إلى صفوف الإنتر لشبكة (be IN) الرياضية "لم تكن مباراة سهلة على الإطلاق. تشيلي منتخب قوي وفاز باللقب في آخر نسختين".

التعادل يضعهما خارج البطولة 🏆



اليابان والإكوادور يودعان كوبا أمريكا 2019 👋#CopaAmerica pic.twitter.com/NI1zdmvfD3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 25, 2019

وأضاف "إن الفوز سيمنحنا الثقة اللازمة بعد تعادلنا مع اليابان في المباراة الماضية، والمهم أيضًا أنه جلب لنا نقاط الصدارة".

وختم حديثه المقتضب عن منافسه القادم في البطولة وبقية المنافسين حال واصل الحملة للنهاية "منتخب أوروجواي يكن كل احترام لكل منافسيه في كوبا أمريكا، هنا لا يوجد منافس سهل، ونحن نُهدي هذا الفوز لجماهيرنا".

وسيكون منتخب أوروجواي على موعد مع نظيره البيروبي يوم الأحد المُقبل، في لقاء تحديد هوية آخر المتأهلين للدور نصف النهائي.